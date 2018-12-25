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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)

    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80519

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 18:16

    Документация процедуры

    Спецификация_вентиляция_125.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 08:00 GMT +325.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Космическая, 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание системы вентиляции вентиляционного оборудования и пыле-газоулавливающих устройств"

    Кол-во: 1.000

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