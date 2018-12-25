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    Главная / Торги / Поставка ПП труб и соединительных деталей

    Поставка ПП труб и соединительных деталей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 10:0025.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80515

    Наименование закупки

    Поставка ПП труб и соединительных деталей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 17:50

    Документация процедуры

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    07.06.2018г___ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ПП труб и соединительных деталей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 10:00 GMT +325.12.2018 10:0025.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПП труб и соединительных деталей

    Начальная цена

    497 960,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани. РФ, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 2-ой переезд (заезд со стороны ул. 1-ая Вольская), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №3

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый Dizayn Ду50 полипропилен"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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