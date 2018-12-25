Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Для предприятий, не относящихся к СМСП: Расчеты за поставленную по настоящему договору Продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика до окончания месяца, следующего за месяцем получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную Продукцию. Для предприятий, относящихся к СМСП: Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В цену МТР должны быть включены транспортные услуги по доставке МТР.