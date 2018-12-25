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    Главная / Торги / Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

    Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80513

    Наименование закупки

    Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 17:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 08:00 GMT +325.12.2018 08:0025.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка набора пар трения для нужд Сургутского ЗСК

    Начальная цена

    380 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, пгт.Солнечный, Сургутский район , Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутсикй ЗСК Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Для предприятий, не относящихся к СМСП: Расчеты за поставленную по настоящему договору Продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика до окончания месяца, следующего за месяцем получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную Продукцию. Для предприятий, относящихся к СМСП: Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В цену МТР должны быть включены транспортные услуги по доставке МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарик из других материалов в комплекте с пластиной для проведения анализа на определения смазывающей способности дизельных топлив на аппарате HFRR 6ММ в наборе 100шт шариков, 100шт пластин ASTM D 6079, ГОСТ Р ИСО 12156-1"

    Кол-во: 4.000

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