Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТОиТР

    ТОиТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80509Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80509

    Наименование закупки

    ТОиТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 16:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"
    Все закупки и тендеры ООО "ТЦ "ВОСТОК"

    Юридический адрес

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Почтовый адрес

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Контактный телефон

    +7 812 490-77-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mar@tc-v.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герцев Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80509Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР

    Начальная цена

    80 604,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 188681, Ленинградская обл., Всеволожский район, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара, в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада покупателя за счет поставщика. Только оригинальные запасные части, частичная отгрузка не принимается, нужны все зч согласно ЦЗ. При необходимости готовы предоставить ВИН номера.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ТЦ "ВОСТОК"
    Все закупки и тендеры ООО "ТЦ "ВОСТОК"

    Адрес местонахождения

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИЛЬТР ВМО"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Молния Ямал"
    Ценовой запрос № 83237
    Поставка компрессора и комплектующих для ООО "Молния Ямал"
    Поставка компрессора и комплектующих для ООО "Молния Ямал"
    83237
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 11:00(GMT+03:00)
    123 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 84663
    Поставка фильтров сетчатых для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Поставка фильтров сетчатых для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
    84663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    56 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить