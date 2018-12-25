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    Главная / Торги / Поставка ЗИП к серверному оборудованию

    Поставка ЗИП к серверному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 09:0025.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80508

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП к серверному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 17:12

    Документация процедуры

    19.02.2018_ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    Спецификация_ЗИП_к_серверному_об-ю_для_ЭТПбц.xlsx

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЗИП к серверному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 09:00 GMT +325.12.2018 09:0025.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к серверному оборудованию

    Начальная цена

    478 389,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий HDD HP 653957-001 600 ГБ SAS 2.5" 10000 об/мин 6 Гбит/cек hot-plug dual-port SC"

    Кол-во: 13.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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