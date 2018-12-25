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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТОиТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2018 16:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1
Почтовый адрес
188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1
Контактный телефон
+7 812 490-77-77
Факс
--
Адрес электронной почты
mar@tc-v.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герцев Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80499Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР
Начальная цена
36 587,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, 188681, Ленинградская обл., Всеволожский район, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится после фактического получения товара, в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада покупателя за счет поставщика. Только оригинальные запасные части, частичная отгрузка не принимается, нужны все зч согласно ЦЗ. При необходимости готовы предоставить ВИН номера.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТЦ "ВОСТОК"
Все закупки и тендеры ООО "ТЦ "ВОСТОК"
Адрес местонахождения
188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1
Кол-во: 21.000