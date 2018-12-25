Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится после фактического получения товара, в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада покупателя за счет поставщика. Только оригинальные запасные части, частичная отгрузка не принимается, нужны все зч согласно ЦЗ. При необходимости готовы предоставить ВИН номера.