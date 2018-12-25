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    Главная / Торги / ТОиТР

    ТОиТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80499Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80499

    Наименование закупки

    ТОиТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОСТОК"
    Все закупки и тендеры ООО "ТЦ "ВОСТОК"

    Юридический адрес

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Почтовый адрес

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Контактный телефон

    +7 812 490-77-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mar@tc-v.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герцев Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80499Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР

    Начальная цена

    36 587,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 188681, Ленинградская обл., Всеволожский район, коммунально-складская зона «Коркинская», 1-й проезд, №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара, в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада покупателя за счет поставщика. Только оригинальные запасные части, частичная отгрузка не принимается, нужны все зч согласно ЦЗ. При необходимости готовы предоставить ВИН номера.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ТЦ "ВОСТОК"
    Все закупки и тендеры ООО "ТЦ "ВОСТОК"

    Адрес местонахождения

    188681, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, промышленная зона коммунально-складская зона Коркинская, Проез1-Й, Д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АНТИФРИЗ 1Л, MB 325.6"

    Кол-во: 21.000

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