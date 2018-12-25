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    Главная / Торги / Поставка бетона

    Поставка бетона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80497

    Наименование закупки

    Поставка бетона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 15:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бетона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона

    Начальная цена

    539 951,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, объекты в г. Казани, Пестречинском и Лаишевском районе РТ. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон М-200 В15 ГОСТ 7473-94"

    Кол-во: 51.000

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