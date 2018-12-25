www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Прочее оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2018 15:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Контактный телефон
+7 812 458-77-15
Факс
+7 812 458-77-14
Адрес электронной почты
spb@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лядова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прочее оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80496Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочее оборудование
Начальная цена
392 564,43
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Кол-во: 3.000