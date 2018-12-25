Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля СУ "Леноргэнергогаз"

    Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля СУ "Леноргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80493Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80493

    Наименование закупки

    Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля СУ "Леноргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 15:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля СУ "Леноргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80493Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля СУ "Леноргэнергогаз"

    Начальная цена

    1 825 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, В непосредственной близости к адресу: Санкт-Петербург ул. Камышовая д. 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту выполненных услуг, один раз в месяц.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. Услуги посуточной стоянки легкового автомобиля"

    Кол-во: 365.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить