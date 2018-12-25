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    Главная / Торги / Утилизация оргтехники

    Утилизация оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80473

    Наименование закупки

    Утилизация оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 13:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 293-42-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Утилизация оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Утилизация оргтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после подписания акта выполненных работ в течении 3-х раб. дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утилизация промышленных отходов . Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства (отходы от офисной техники)"

    Кол-во: 4.000

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