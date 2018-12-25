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    Главная / Торги / поставка средств индивидуальной защиты

    поставка средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80444Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80444

    Наименование закупки

    поставка средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80444Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    570 875,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 предоплата. поставка товара в срок до 29.12.2018

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукавицы защитные Зима утепленные х/б ткань, ватин Ми, Тнв ГОСТ 12.4.010-75"

    Кол-во: 117.000

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