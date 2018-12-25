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    Главная / Торги / Право заключения договора на услуги экочистки автомобилей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Право заключения договора на услуги экочистки автомобилей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 05:0025.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80432Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80432

    Наименование закупки

    Право заключения договора на услуги экочистки автомобилей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 12:37

    Документация процедуры

    Договор_по_услугам_г.Томск_экочистка_2019_г..doc_2222.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Право заключения договора на услуги экочистки автомобилей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 05:00 GMT +325.12.2018 05:0025.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80432Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на услуги экочистки автомобилей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    175 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск в радиусе 1-2 км от адреса ул. Б-Подгорная 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги экочистки салона автомобиля (седаны, джипы)"

    Кол-во: 27.000

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