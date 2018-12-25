www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.12.2018 11:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-09-81
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
kzit@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2018 12:00 GMT +325.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80427Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"
Начальная цена
497 787,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1) 2. Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам ООО "КЗИТ" 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора. 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 60 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». 6. Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Весь товар должен быть скомплектован в соответствии со спецификацией договора поставки. Количество и качество товара должно подтверждаться соответствующими документами. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Продукция не должна угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. 7. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке: Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться по ГОСТу. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки товара и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 2000.000