Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1) 2. Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам ООО "КЗИТ" 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора. 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 60 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». 6. Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Весь товар должен быть скомплектован в соответствии со спецификацией договора поставки. Количество и качество товара должно подтверждаться соответствующими документами. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Продукция не должна угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. 7. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке: Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться по ГОСТу. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки товара и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.