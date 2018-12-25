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    Главная / Торги / Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"

    Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80427Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80427

    Наименование закупки

    Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 11:44

    Документация процедуры

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 12:00 GMT +325.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80427Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов технических для нужд ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    497 787,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1) 2. Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам ООО "КЗИТ" 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора. 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 60 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». 6. Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Весь товар должен быть скомплектован в соответствии со спецификацией договора поставки. Количество и качество товара должно подтверждаться соответствующими документами. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Продукция не должна угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Поставляемый Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. 7. Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке: Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться по ГОСТу. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки товара и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот жидкий особой чистоты сорт 1 99.999ПРОЦ обменная тара ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 2000.000

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