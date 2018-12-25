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    Главная / Торги / Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 07:0025.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80426Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80426

    Наименование закупки

    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 11:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 07:00 GMT +325.12.2018 07:0025.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80426Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    174 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ст.Лабытнанги Северной ж.д., доставка: мкр.Обская, Ханмейское шоссе, Управление грузовых работ (для ООО "Газпромтранс")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада Покупателя включены в цену. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи вертикальные ткань Лайн NEW 1.40х1.80М отвес ламели, нижняя цепь, держатели ламели, карниз V34"

    Кол-во: 110.000

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