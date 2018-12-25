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    Главная / Торги / Вывоз твёрдых бытовых отходов

    Вывоз твёрдых бытовых отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80416Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80416

    Наименование закупки

    Вывоз твёрдых бытовых отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вывоз твёрдых бытовых отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 00:00 GMT +325.12.2018 00:0025.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80416Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вывоз твёрдых бытовых отходов

    Начальная цена

    466,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Луганская, д. 11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг, в котором в котором фиксируется объем и стоимость оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прием и сдача на утилизацию отходов Услуги по вывозу, передаче на сортировку и размещение твердых бытовых отходов (ТБО)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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