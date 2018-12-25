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    Главная / Торги / Поставка индустриальных шин 28.1-25 для нужд Алмазного ЛПУ МГ.

    Поставка индустриальных шин 28.1-25 для нужд Алмазного ЛПУ МГ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 22:0025.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80406Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80406

    Наименование закупки

    Поставка индустриальных шин 28.1-25 для нужд Алмазного ЛПУ МГ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.12.2018 09:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка индустриальных шин 28.1-25 для нужд Алмазного ЛПУ МГ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 22:00 GMT +325.12.2018 22:0025.12.2018 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80406Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка индустриальных шин 28.1-25 для нужд Алмазного ЛПУ МГ.

    Начальная цена

    426 566,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, База по хранению и реализации МТР.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиков обязательств по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина индустриальная Nortec Росшинпром ДФ-16А 28.1-25 22PR 185 В с камерой"

    Кол-во: 4.000

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