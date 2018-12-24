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Наименование закупки
Поставка раскрывающейся лопастной мешалки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2018 20:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Контактный телефон
+7 3462 95-56-01
Факс
+7 3462 95-56-03
Адрес электронной почты
sur-info@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антонова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка раскрывающейся лопастной мешалки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2018 09:00 GMT +324.12.2018 09:0024.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80375Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка раскрывающейся лопастной мешалки
Начальная цена
499 351,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата, включать стоимость доставки в цену товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Кол-во: 1.000