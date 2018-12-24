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    Главная / Торги / закупка канцтоваров на декабрь 2018

    закупка канцтоваров на декабрь 2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 05:3024.12.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80373

    Наименование закупки

    закупка канцтоваров на декабрь 2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 18:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газ-Ойл
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Контактный телефон

    +7 495 225-26-04

    Факс

    +7 495 225-26-04

    Адрес электронной почты

    gasoil@gasoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка канцтоваров на декабрь 2018

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 05:30 GMT +324.12.2018 05:3024.12.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канцтоваров на декабрь 2018

    Начальная цена

    58 548 647,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком по адресу: г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этаж . Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газ-Ойл"
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный трехблочный на 3х спиралях Полином Госсимволика 2019 год 305x675ММ термоупаковка 855509"

    Кол-во: 10.000

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