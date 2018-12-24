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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка профессиональной химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2018 17:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профессиональной химии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2018 07:00 GMT +324.12.2018 07:0024.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80339Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профессиональной химии
Начальная цена
116 841,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 354204 г. Сочи, ул. Сибирская д. 6, склад ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов, подтверждающих исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур. Доставка по адресу грузополучателя силами и средствами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000