Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата оказанных услуг осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов фактически оказанных услуг. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на основании акта о приемке оказанных услуг и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, после подписания Заказчиком вышеуказанных документов.