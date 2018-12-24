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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

    Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80335Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80335

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Юридический адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Почтовый адрес

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Контактный телефон

    +7 8313 25-88-19

    Факс

    +7 8313 25-88-19

    Адрес электронной почты

    domreb1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветков Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 00:00 GMT +324.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80335Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание системы доочистки питьевой воды

    Начальная цена

    334 744,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Кирова, дом 3 "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в пределах утвержденных плановых ассигнований, выделенных лимитов бюджетных обязательств и объемов фактически оказанных услуг. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком на основании акта о приемке оказанных услуг и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, после подписания Заказчиком вышеуказанных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»

    Адрес местонахождения

    606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Кирова, 3"А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание инженерных систем Техническое обслуживание систем тепловодоснабжения, водоотведения и локальных станций доочистки воды"

    Кол-во: 1.000

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