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    Главная / Торги / На поставку мединструментария на 2019г

    На поставку мединструментария на 2019г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80334

    Наименование закупки

    На поставку мединструментария на 2019г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 13:44

    Документация процедуры

    Спецификация_для_площадки_на_2019г.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    На поставку мединструментария на 2019г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 00:00 GMT +324.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку мединструментария на 2019г

    Начальная цена

    579 487,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край г. Сочи ул. Сибирская ,6 ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-1"

    Кол-во: 5.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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