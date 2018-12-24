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    Главная / Торги / Поставка запчасти Система управления контролерами REACTOR 2 E-30

    Поставка запчасти Система управления контролерами REACTOR 2 E-30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 10:0024.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80321Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80321

    Наименование закупки

    Поставка запчасти Система управления контролерами REACTOR 2 E-30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 12:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-01

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    sur-info@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчасти Система управления контролерами REACTOR 2 E-30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 10:00 GMT +324.12.2018 10:0024.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80321Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчасти Система управления контролерами REACTOR 2 E-30

    Начальная цена

    380 797,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, включать стоимость доставки в цену товара. Возможна доставка в другие регионы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Система управления контролерами REACTOR 2 E-30"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    12.12.2018 11:30(GMT+03:00)
    16 357
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    Башкортостан Республика
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