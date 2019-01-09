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    Главная / Торги / Сидоренко 01-18 ХБС

    Сидоренко 01-18 ХБС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 01:0009.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80313Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80313

    Наименование закупки

    Сидоренко 01-18 ХБС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2018 14:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 01-18 ХБС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 01:00 GMT +309.01.2019 01:0009.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80313Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 01-18 ХБС

    Начальная цена

    68 613,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-952-229-52-16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство моющее Pro-brite Profit Uni универсальное жидкость концентрированная 1000МЛ"

    Кол-во: 10.000

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