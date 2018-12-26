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    Главная / Торги / Оценка 3-х станков г.Саратов

    Оценка 3-х станков г.Саратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 14:0026.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80312Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80312

    Наименование закупки

    Оценка 3-х станков г.Саратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 11:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оценка 3-х станков г.Саратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 14:00 GMT +326.12.2018 14:0026.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80312Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оценка 3-х станков г.Саратов

    Начальная цена

    127 118,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область,Москва, г.Москва, ул.Луганская, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта об оказании услуг (далее – Акт). Расчеты осуществляются в безналичной форме, на основании счетов, выставленных Исполнителем. Исполнитель представляет Заказчику счета-фактуры в сроки и по форме согласно требованиями налогового законодательства (п. 3 ст. 168, п. 5,6 ст. 169 НК РФ).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по оценке оборудования (в соответствии с Техническим заданием Заказчика)"

    Кол-во: 3.000

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