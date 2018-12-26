Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта об оказании услуг (далее – Акт). Расчеты осуществляются в безналичной форме, на основании счетов, выставленных Исполнителем. Исполнитель представляет Заказчику счета-фактуры в сроки и по форме согласно требованиями налогового законодательства (п. 3 ст. 168, п. 5,6 ст. 169 НК РФ).