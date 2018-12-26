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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оценка 3-х станков г.Саратов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.12.2018 11:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оценка 3-х станков г.Саратов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 14:00 GMT +326.12.2018 14:0026.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80312Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оценка 3-х станков г.Саратов
Начальная цена
127 118,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область,Москва, г.Москва, ул.Луганская, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта об оказании услуг (далее – Акт). Расчеты осуществляются в безналичной форме, на основании счетов, выставленных Исполнителем. Исполнитель представляет Заказчику счета-фактуры в сроки и по форме согласно требованиями налогового законодательства (п. 3 ст. 168, п. 5,6 ст. 169 НК РФ).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 3.000