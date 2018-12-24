Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок расчётов (варианты): • по факту получения продукции заказчиком в течение 30 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 60 календарных дней; • по факту получения продукции заказчиком в течение 90 календарных дней. Каждый участник должен предоставить заполненную Анкету участника как в электронном виде в формате "doc", так и отсканированную версию с подписью и печатью. Столбец со сведениями корректируется участником, если какой-то документ не предоставляется, то указывается причина данного действия. Также предоставляется полный пакет документов, указанных в Анкете участника.