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    Главная / Торги / Поставка удобрений

    Поставка удобрений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 10:0024.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80298Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80298

    Наименование закупки

    Поставка удобрений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 10:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка удобрений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 10:00 GMT +324.12.2018 10:0024.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80298Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка удобрений

    Начальная цена

    229 035,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Доставка (транспортировка), погрузка и разгрузка Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Срок поставки: 10 календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инсектицид Би-58 концентрат эмульсии диметоат 400 Г/Л канистра 5Л"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    21.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    60 000
    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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