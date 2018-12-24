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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению медицинских исследований

    Оказание услуг по проведению медицинских исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80281

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению медицинских исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению медицинских исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 00:00 GMT +324.12.2018 00:0024.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению медицинских исследований

    Начальная цена

    6 980,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Городецкий противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, Городецкий район, р.п. Первомайский, ул. Центральная, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги медицинские динамометрия"

    Кол-во: 3.000

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