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    Главная / Торги / поставка запасных частей для компьютерной техники

    поставка запасных частей для компьютерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 14:0024.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80244

    Наименование закупки

    поставка запасных частей для компьютерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.12.2018 12:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для компьютерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 14:00 GMT +324.12.2018 14:0024.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для компьютерной техники

    Начальная цена

    461 337,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 105066, город Москва, улица Басманная С., дом 20, строение 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оперативная память Kingston KVR16N11S8H/4 DDR3 1600 МГц 4ГБ PC3-12800 CL11 1.5V SR x8 STD Height LP RTL"

    Кол-во: 6.000

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