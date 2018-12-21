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Наименование закупки
Метрологическая поверка средств измерений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2018 16:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Почтовый адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Контактный телефон
+7 8313 20-13-85
Факс
+7 8313 20-34-22
Адрес электронной почты
dsp.dzr@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метрологическая поверка средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2018 00:00 GMT +321.12.2018 00:0021.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80231Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метрологическая поверка средств измерений
Начальная цена
958,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Дзержинск пр. Ленинского Комсомола 37/23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Исполнителя по настоящему договору, необходимые во исполнение настоящего договора. Оплата после выставления акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Адрес местонахождения
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Кол-во: 4.000