Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Исполнителя по настоящему договору, необходимые во исполнение настоящего договора. Оплата после выставления акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен