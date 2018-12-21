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    Главная / Торги / Метрологическая поверка средств измерений

    Метрологическая поверка средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 00:0021.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80231

    Наименование закупки

    Метрологическая поверка средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Юридический адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Почтовый адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Контактный телефон

    +7 8313 20-13-85

    Факс

    +7 8313 20-34-22

    Адрес электронной почты

    dsp.dzr@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Метрологическая поверка средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 00:00 GMT +321.12.2018 00:0021.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метрологическая поверка средств измерений

    Начальная цена

    958,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинск пр. Ленинского Комсомола 37/23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Исполнителя по настоящему договору, необходимые во исполнение настоящего договора. Оплата после выставления акта выполненных работ в течение 3-х рабочих дней. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Адрес местонахождения

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метрологическая поверка средств измерения по истечении межповерочного интервала, после ремонта оборудования"

    Кол-во: 4.000

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