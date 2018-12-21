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    Главная / Торги / Поставка кресел офисных

    Поставка кресел офисных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 11:3021.12.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80219Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80219

    Наименование закупки

    Поставка кресел офисных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 15:32

    Документация процедуры

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    карта_партнёра_2018.pdf

    06.12.18г._НОВАЯ_ФОРМА_(ТН,УПД)_ЭТП_ГПБ_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_КОНКУРСА_с_оплатой_СМСП_.doc

    Спецификация_кресла_селектор_для_ЭТП.xlsx

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кресел офисных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 11:30 GMT +321.12.2018 11:3021.12.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80219Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кресел офисных

    Начальная цена

    418 643,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул.Шуртыгина д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. В цену включена стоимость доставки до склада ООО "Газпром трансгаз Казань" в г. Казань, ул. Шуртыгина д.15

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул Дэфо ИСО black RU 530х610х820ММ черный СПРФ c-11"

    Кол-во: 140.000

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