Условия договора

Условия оплаты и доставки

Допускается авансирование услуг в размере 30% от цены договора с оплатой по мере оказания услуг (этапов), с зачетом ранее выплаченного аванса пропорционально оказанным услугам. Расчет по договору за фактически оказанные услуги осуществляется на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления заказчику соответствующего счета на оплату.