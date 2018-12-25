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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме

    Запрос информации в электронной форме

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 15:0025.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80211

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 14:24

    Документация процедуры

    ЭП_PR2.zip

    ЭП_PR1.docx

    ЭД_63479.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 15:00 GMT +325.12.2018 15:0025.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Допускается авансирование услуг в размере 30% от цены договора с оплатой по мере оказания услуг (этапов), с зачетом ранее выплаченного аванса пропорционально оказанным услугам. Расчет по договору за фактически оказанные услуги осуществляется на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления заказчику соответствующего счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения (МГП) автоматических систем газового пожаротушения Южного ГУ Банка России, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81"

    Кол-во: 45.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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