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    Главная / Торги / Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)

    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 09:0021.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80190Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80190

    Наименование закупки

    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 13:09

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ_2018_год.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 09:00 GMT +321.12.2018 09:0021.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80190Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)

    Начальная цена

    704 267,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кулер для процессора Intel Original LGA 1155/1156 25dB 2700ОБ/МИН 88х88х50ММ"

    Кол-во: 50.000

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