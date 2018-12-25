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Наименование закупки
Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2018 10:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Контактный телефон
+7 831 431-98-98
Факс
Адрес электронной почты
22svc_zakupki@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2018 12:00 GMT +325.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80165Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, - комплекс зданий: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26; - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 27; - г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 4/22.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с приложением 2
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Волго-Вятское ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Кол-во: 1.000