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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России

    Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80165

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 10:57

    Документация процедуры

    Приложение_2.docx

    Приложение_1.docx

    a22606cf-3d44-4621-93b9-b979c49b1183.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Контактный телефон

    +7 831 431-98-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    22svc_zakupki@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2018 12:00 GMT +325.12.2018 12:0025.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, - комплекс зданий: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26; - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 27; - г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 4/22.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с приложением 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по размещению и обслуживанию профессиональных сменных грязевпитывающих вестибюльных ковров на объектах Волго-Вятского ГУ Банка России"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    11.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    497 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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