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    Главная / Торги / Дезинсекция, Дератизация

    Дезинсекция, Дератизация

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 07:0021.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80159Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80159

    Наименование закупки

    Дезинсекция, Дератизация

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дезинсекция, Дератизация

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 07:00 GMT +321.12.2018 07:0021.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80159Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дезинсекция, Дератизация

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Московская область, г. Москва, ул. Луганская 11, г. Видное, 6-я линия, стр. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за работу производится в размере начисленной суммы согласно счетам, счетам-фактурам и актам выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дезинсекции Борьба с насекомыми (тараканы, блохи, клопы, мухи)"

    Кол-во: 5000.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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