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    Главная / Торги / Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

    Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 08:0021.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80145Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80145

    Наименование закупки

    Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 09:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 08:00 GMT +321.12.2018 08:0021.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80145Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

    Начальная цена

    371 475,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В стоимость включены расходы на поставку , монтаж, доставку (транспортировку), погрузку и разгрузку Товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки и монтажа товара 10 календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инсталляция Модуль 2 Объемные буквы ВИТЯЗЬ 50х200СМ акрил PLEXIGLASS 3ММ/пленка Оракал 8500 Светодиодная подсветка, разборная конструкция"

    Кол-во: 1.000

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