Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В стоимость включены расходы на поставку , монтаж, доставку (транспортировку), погрузку и разгрузку Товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки и монтажа товара 10 календарных дней с момента подписания договора.