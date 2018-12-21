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Наименование закупки
Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2018 09:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-00
Факс
Адрес электронной почты
Lazareva@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2018 08:00 GMT +321.12.2018 08:0021.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80145Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка разборных конструкций (рекламная инсталляция)
Начальная цена
371 475,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В стоимость включены расходы на поставку , монтаж, доставку (транспортировку), погрузку и разгрузку Товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки и монтажа товара 10 календарных дней с момента подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
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