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    Главная / Торги / Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ

    Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 12:0021.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80132Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80132

    Наименование закупки

    Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 07:38

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 12:00 GMT +321.12.2018 12:0021.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80132Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    448 496,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д. 1). 2. Сроки поставки товара: 2019г., в течение трех-пяти дней с момента подачи письменной заявки от ООО «КЗИТ», минимальная партия 13,5 тонн (в партию включается дробь по другим договорам поставки). 3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 60 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дробь стальная литая 0,8 C - 0.85-1,2%; Si 0.6 - 1.1%; Mn 0.6 – 1,1%; S<0.05%; P<0.05%"

    Кол-во: 8.000

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