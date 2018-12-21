Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (ООО КЗИТ) 2. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ (услуг), обслуживание аппарата для розлива (дозирования питьевой воды – куллера), транспортные расходы, стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию а так же все скидки предлагаемые Поставщиком за наличие у Заказчика собственной тары. 3. Форма, сроки и порядок поставки продукции: 2019 год, по письменным заявкам ООО «КЗИТ». 4. Требования к доставке и упаковке: Товар должен поставляться в таре и упаковке соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать безопасность транспортировки товара и сохранять его качество в течение гарантийного срока хранения. Бутыли с водой должны быть закупорены колпачками, исключающими микробиологическое загрязнение пробок. Доставка товара производится крытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки данного типа товара, обеспечивающими его сохранность во время транспортирования. 5. Дата изготовления не поставляемого товара: не более трех месяцев. 6. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки: Доставка воды осуществляется партиями по заявке Заказчика на следующий день после ее получения Поставщиком. 7. Особые условия: Также Поставщик – победитель закупочной процедуры на поставку воды обязуется осуществлять обслуживание аппарата для розлива, дозирования питьевой воды (куллер) (данная услуга должна быть заложена в стоимость доставки).