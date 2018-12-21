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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ

    Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 12:3021.12.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80114

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2018 07:10

    Документация процедуры

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    ТЗ_вода.pdf

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 12:30 GMT +321.12.2018 12:3021.12.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    105 768,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (ООО КЗИТ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (ООО КЗИТ) 2. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ (услуг), обслуживание аппарата для розлива (дозирования питьевой воды – куллера), транспортные расходы, стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию а так же все скидки предлагаемые Поставщиком за наличие у Заказчика собственной тары. 3. Форма, сроки и порядок поставки продукции: 2019 год, по письменным заявкам ООО «КЗИТ». 4. Требования к доставке и упаковке: Товар должен поставляться в таре и упаковке соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать безопасность транспортировки товара и сохранять его качество в течение гарантийного срока хранения. Бутыли с водой должны быть закупорены колпачками, исключающими микробиологическое загрязнение пробок. Доставка товара производится крытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки данного типа товара, обеспечивающими его сохранность во время транспортирования. 5. Дата изготовления не поставляемого товара: не более трех месяцев. 6. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки: Доставка воды осуществляется партиями по заявке Заказчика на следующий день после ее получения Поставщиком. 7. Особые условия: Также Поставщик – победитель закупочной процедуры на поставку воды обязуется осуществлять обслуживание аппарата для розлива, дозирования питьевой воды (куллер) (данная услуга должна быть заложена в стоимость доставки).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Лидер негазированная 1 категория 19ЛИТР(ДМ³) ООО ПК "Артезианская вода" ГОСТ Р 51074-2003 р.3, п.4.22 2. ГОСТ Р52109-2003 3. СанПиН 2.1.4.1116-02"

    Кол-во: 1300.000

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