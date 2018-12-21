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Наименование закупки
Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2018 07:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-09-81
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
kzit@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2018 12:30 GMT +321.12.2018 12:3021.12.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80114Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой для нужд ООО КЗИТ
Начальная цена
105 768,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (ООО КЗИТ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (ООО КЗИТ) 2. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ (услуг), обслуживание аппарата для розлива (дозирования питьевой воды – куллера), транспортные расходы, стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию а так же все скидки предлагаемые Поставщиком за наличие у Заказчика собственной тары. 3. Форма, сроки и порядок поставки продукции: 2019 год, по письменным заявкам ООО «КЗИТ». 4. Требования к доставке и упаковке: Товар должен поставляться в таре и упаковке соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать безопасность транспортировки товара и сохранять его качество в течение гарантийного срока хранения. Бутыли с водой должны быть закупорены колпачками, исключающими микробиологическое загрязнение пробок. Доставка товара производится крытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки данного типа товара, обеспечивающими его сохранность во время транспортирования. 5. Дата изготовления не поставляемого товара: не более трех месяцев. 6. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки: Доставка воды осуществляется партиями по заявке Заказчика на следующий день после ее получения Поставщиком. 7. Особые условия: Также Поставщик – победитель закупочной процедуры на поставку воды обязуется осуществлять обслуживание аппарата для розлива, дозирования питьевой воды (куллер) (данная услуга должна быть заложена в стоимость доставки).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 1300.000