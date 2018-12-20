Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее «29» декабря 2018г. Оплату поставки Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика.