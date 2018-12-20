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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80107

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 18:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники для администрации ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    22 083,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее «29» декабря 2018г. Оплату поставки Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов Office Kit S50 3 уровень секретности 4х35ММ 10ЛИСТ 21Л; ДМ³ 400х360х244ММ 5.25КГ"

    Кол-во: 1.000

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