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    Главная / Торги / Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)

    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 01:0020.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80100Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80100

    Наименование закупки

    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 17:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 01:00 GMT +320.12.2018 01:0020.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80100Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)

    Начальная цена

    128 565,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 2050 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный двухпетлевой СТП 2.0/6000 2.0Т 6.0М 60ММ"

    Кол-во: 20.000

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