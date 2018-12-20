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    Главная / Торги / Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха

    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80096Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80096

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 17:46

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_с_приложениями.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80096Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха

    Начальная цена

    501 338,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д.45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты производятся за фактически поставленный товар, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ товарных накладных по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5 5Л; ДМ³ 3КГ 8М"

    Кол-во: 22.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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