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    Главная / Торги / Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 09:3020.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80092

    Наименование закупки

    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 16:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 09:30 GMT +320.12.2018 09:3020.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    383 935,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, ул.Горького,262/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней, если контрагент не относится к СМСП/ 30 календарных дней, если относится, со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа). Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской 1-153/1/А 5204417 ткань Лидер-Комфорт 250 арт. 18422а/Х-М исполнение 1 для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий"

    Кол-во: 30.000

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