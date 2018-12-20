Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Офисная мебель СПб

    Офисная мебель СПб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80079Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80079

    Наименование закупки

    Офисная мебель СПб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 16:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-97

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    info@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крецу Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот

    Офисная мебель СПб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80079Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Офисная мебель СПб

    Начальная цена

    224 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект мебели 14122018/001 Антресоль металлическая Промет 832х915х458 - 3ШТ, Антресоль металлическая Диком 780х800х400 – 5ШТ, Картотека металлическая "Практика" А-43 (серый) – 1ШТ, Кресло Метта "BK-8" - CH №20 сетка (черный) – 15ШТ, Стул "Samba silver" v14.1.031 (к/з черный, темный орех). Производитель Новый Стиль – 10ШТ, Стол РИВЬЕРА раздвижной 1200(1515)х800 стекло исп.2 /ЛДСП белый/стекло RAL 1019 капучино/белый – 1ШТ, Стул М56-04 металлический каркас. Обивка Patina 335 – 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 82999
    Мебель Волгоград
    Мебель Волгоград
    82999
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    406 289
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить