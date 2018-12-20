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    Главная / Торги / Закупка канц. товаров

    Закупка канц. товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80077Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80077

    Наименование закупки

    Закупка канц. товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 15:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Контактный телефон

    +7 83164 2-11-61

    Факс

    +7 83164 2-25-32

    Адрес электронной почты

    cpmcp@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка канц. товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80077Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канц. товаров

    Начальная цена

    4 947,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, пл. Советская, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету по факту поставки. Доставка до адреса заказчика за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Степлер Attache № 24/6, 26/6 до 20ЛИСТ 90ММ пластик синий"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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