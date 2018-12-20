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Наименование закупки
Поставка видеорегистраторов Каркам для Астраханского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 15:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка видеорегистраторов Каркам для Астраханского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 09:30 GMT +320.12.2018 09:3020.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80075Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видеорегистраторов Каркам для Астраханского УИРС
Начальная цена
494 281,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская ол. Красноярский рн. пос АксарайскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
отсрочка платежа 30 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 58.000