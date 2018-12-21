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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению продуктами питания

    Оказание услуг по обеспечению продуктами питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 11:0021.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80074Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80074

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению продуктами питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 15:33

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_оказание_услуг_по_обеспечению_продуктами_питания.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 83154 2-12-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по обеспечению продуктами питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 11:00 GMT +321.12.2018 11:0021.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80074Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению продуктами питания

    Начальная цена

    5 870,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская обл.,г.Урень, ул.Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ежемесячно, при предоставлении счета и счет-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по организации питания Организация доставки товаров и продуктов питания"

    Кол-во: 1.000

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    Регион:
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