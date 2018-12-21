www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по предрейсовым осмотрам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 15:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Почтовый адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Контактный телефон
+7 83154 2-12-41
Факс
--
Адрес электронной почты
pl-100@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Любовь Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по предрейсовым осмотрам
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2018 10:30 GMT +321.12.2018 10:3021.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80069Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по предрейсовым осмотрам
Начальная цена
76,07
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606800, Нижегородская обл., г.Урень, ул.Коммунистическая. д.43Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата ежемесячно, при предоставлении счета и счет-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ УИЭТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ
Адрес местонахождения
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Кол-во: 1.000