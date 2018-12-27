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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 14:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.12.2018 15:00 GMT +327.12.2018 15:0027.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80066Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96). Оплата осуществляется в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате поставленного товара считается исполненным на дату списания денежных средств со счета Покупателя. Расчеты осуществляет Южное ГУ Банка России, город Краснодар.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000