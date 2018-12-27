"Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96). Оплата осуществляется в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате поставленного товара считается исполненным на дату списания денежных средств со счета Покупателя. Расчеты осуществляет Южное ГУ Банка России, город Краснодар.