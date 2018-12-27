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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград

    Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2018 15:0027.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80066

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 14:51

    Документация процедуры

    ЭП_PR_2.xls

    ЭП_PR_1.docx

    ЭД_63314.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2018 15:00 GMT +327.12.2018 15:0027.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96). Оплата осуществляется в валюте Российской Федерации (рублях) в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате поставленного товара считается исполненным на дату списания денежных средств со счета Покупателя. Расчеты осуществляет Южное ГУ Банка России, город Краснодар.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения Волгоград"

    Кол-во: 1.000

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