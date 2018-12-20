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    Главная / Торги / Поставка видеорегистраторов Каркам для Ноябрьского УИРС

    Поставка видеорегистраторов Каркам для Ноябрьского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 09:3020.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80062Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80062

    Наименование закупки

    Поставка видеорегистраторов Каркам для Ноябрьского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 14:47

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный_по_результату_конкурса)._Поставка_товаров_(801757_v3).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеорегистраторов Каркам для Ноябрьского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 09:30 GMT +320.12.2018 09:3020.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80062Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеорегистраторов Каркам для Ноябрьского УИРС

    Начальная цена

    543 146,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл. ЯНАО г. Ноябрьск терминал транспортной компании в г. Ноябрьск ,Грузополучатель Ноябрьское УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 дней с момента получения МТр от транспортной компании

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "AHD-видеокамера КАРКАМ КАМ-798А 1280х720p 3.6ММ на улицу"

    Кол-во: 64.000

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