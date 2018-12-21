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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору и вывозу ТБО

    Оказание услуг по сбору и вывозу ТБО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 09:3021.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80057Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80057

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору и вывозу ТБО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 14:44

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_оказание_услуг_по_сбору_и_вывозу_ТБО.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 83154 2-12-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по сбору и вывозу ТБО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 09:30 GMT +321.12.2018 09:3021.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80057Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору и вывозу ТБО

    Начальная цена

    70 474,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г.Урень, ул.Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячно, при предоставлении счета и акта оказанных услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прием и сдача на утилизацию отходов Услуги по вывозу, передаче на сортировку и размещение твердых бытовых отходов (ТБО)"

    Кол-во: 151.200

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