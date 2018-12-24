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    Главная / Торги / Запасные части ИТ оборудования

    Запасные части ИТ оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 11:0024.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80035Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80035

    Наименование закупки

    Запасные части ИТ оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 13:35

    Документация процедуры

    image18528.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части ИТ оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 11:00 GMT +324.12.2018 11:0024.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80035Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части ИТ оборудования

    Начальная цена

    211 175,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокарта PNY Nvidia Quadro P2000 VCQP2000BLK-1 PCI-E 1370МЕГАГЦ 5120МБАЙТ GDDR5 7000МЕГАГЦ 160БИТ"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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